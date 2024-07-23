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EKONOMİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan spot Ethereum ETF'lere yeşil ışık

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), bazı spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına nihai onayı verdiği bildirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan spot Ethereum ETF’lere yeşil ışık
Yayınlanma Tarihi: 23.7.2024 08:36:48 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 08:36

ABD basınında yer alan haberlere göre, bazı spot Ethereum ETF'lerin salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

BlackRock, Fidelity Investments ve Bitwise Asset Management, spot Ethereum ETF'leri işlem görmeye başlaması beklenen varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

- BlackRock ve Fidelity Investments'dan açıklama

BlackRock'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, BlackRock'un iShares Ethereum Trust ETF'sine (ETHA) ilişkin kayıt beyanının SEC tarafından geçerli olduğunun ilan edildiği aktarıldı. Açıklamada, iShares Ethereum Trust ETF'nin 23 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının beklendiği kaydedildi.

Fidelity Investments'dan yapılan açıklamada ise etherin performansını takip etmeyi amaçlayan Fidelity Ethereum Fonu'nun (FETH) piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Bitwise Asset Management'dan yapılan açıklamada da Bitwise Ethereum ETF'nin (ETHW) 23 Temmuz'da New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının planlandığı belirtildi.

- Spot Bitcon ETF ocak ayında onaylanmıştı

SEC, ocak ayında spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamıştı.

Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.

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