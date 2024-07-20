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EKONOMİ

Bakan Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi

Bakan Şimşek, Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi
Yayınlanma Tarihi: 20.7.2024 10:46:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 10:43

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığını belirterek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif korudu." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif olarak korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ekonomideki dengelenmenin, azalan dış finansman ihtiyacının, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon sürecinin not artışında etkili olduğunu vurguladı.

Ülke görünümünün pozitif olarak korunmasının programa duyulan güveni yansıttığının ve potansiyel not artışlarına işaret ettiğinin altını çizen Şimşek, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek'in paylaşımında yer alan grafiğe göre, Mayıs 2023'te Türkiye'nin kredi notunun B2 (durağan) mevcut notun ise B1 (pozitif) olduğu görülüyor.

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Etiketler Moody s Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Mehmet Şimşek Türkiye uluslararası rezerv

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