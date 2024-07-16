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EKONOMİ

Fed Başkanı Powell, son enflasyon verilerinin "güveni biraz artırdığına" işaret etti

Fed Başkanı Powell, son enflasyon verilerinin güveni biraz artırdığına işaret etti
Yayınlanma Tarihi: 16.7.2024 08:59:10 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 08:58

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

Powell, Washington Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte değerlendirmelerde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin piyasalara etkisinin sorulması üzerine Powell, "Ülkemiz için gerçekten çok üzücü bir gün." yanıtını verdi.

Powell, "Siyasi şiddetin toplumumuzda yeri yok ve bunu en güçlü şekilde kınıyorum." dedi.

Para politikasına ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, ABD ekonomisinin son birkaç yıldır oldukça iyi bir performans sergilediğini anlattı.
Powell, enflasyon tarafında ilk çeyrekte daha fazla ilerleme kaydedemediklerini belirterek, ikinci çeyrekte biraz daha ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Son üç enflasyon verisinin iyi geldiğine işaret eden Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair güven kazanana kadar politikayı gevşetmeye başlamanın uygun olmayacağını düşündüğümüzü söyledik. İlk çeyrekte daha fazla güven kazanmadığımızı söyleyebilirim, ancak geçen haftaki de dahil olmak üzere ikinci çeyrekteki üç veri güveni biraz artırıyor." diye konuştu.

- Faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin yanıt vermedi

Powell, iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret etti.

Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise Powell, "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.

Kararlarını toplantıdan toplantıya alacaklarını yineleyen Powell, aynı zamanda bu kararların verilere dayalı olacağını vurguladı.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Fed'in bir tarafı kayırdığına dair eleştiriler nedeniyle faiz oranlarını düşürmek istemeyeceği görüşlerinin de sorulduğu Powell, kararlarını gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine göre vereceklerini, siyasi düşünceleri dikkate almadıklarını kaydetti.

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Etiketler ABD Merkez Bankası ( Jerome Powell Washington Ekonomi Kulübü Donald Trump Fed ABD Başkanı ABD

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