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EKONOMİ

Bursa şeftalisi AB'den coğrafi işaret tescili aldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bursa şeftalisinin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Bursa şeftalisi AB’den coğrafi işaret tescili aldı
Yayınlanma Tarihi: 15.7.2024 12:19:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 12:10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa şeftalisinin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 24'üncü ürünün Bursa şeftalisi olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin AB'den tescil alan ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Kahramanmaraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi."

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