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EKONOMİ

ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü

ABD’nin ticari ham petrol stokları düştü
Yayınlanma Tarihi: 11.7.2024 09:51:37 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 09:44

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 400 bin varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 445 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 500 bin varil artışla 373 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon varil düşüşle 229 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 214 bin varil artarak 6 milyon 760 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 402 bin varil azalarak 3 milyon 999 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 29 Haziran-5 Temmuz haftasında 101 bin varil artarak 13 milyon 864 bin varil seviyesinde gerçekleşti.
EIA'nın Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.

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Etiketler EIA ABD Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü ABD Enerji Enformasyon İdaresi

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