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EKONOMİ

Hazineden 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazineden 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı
Yayınlanma Tarihi: 10.7.2024 15:47:41 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 15:47

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 1,75 milyar dolar oldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BNP Paribas, Citi,

JP Morgan ve Standard Chartered'e 9 Temmuz'da yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç tutarı 1,75 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu meblağ 17 Temmuz 2024'te Bakanlığın hesaplarına girecek.

17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,300 oldu.

İhraca yaklaşık 170 yatırımcı, ihraç tutarının 4 katına yakın talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Orta Doğu, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 3'ü Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 7 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

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Etiketler Avrupa Hazine diğer Asya Türkiye Birleşik Krallık Orta Doğu ABD Standard Chartered citi JP Morgan BNP Paribas

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