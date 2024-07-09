Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Mercedes-Benz'den Stuttgart'taki genel merkezinde batarya araştırma ve üretim merkezi yatırımı
EKONOMİ

Mercedes-Benz'den Stuttgart'taki genel merkezinde batarya araştırma ve üretim merkezi yatırımı

Mercedes-Benz’den Stuttgart’taki genel merkezinde batarya araştırma ve üretim merkezi yatırımı
Yayınlanma Tarihi: 9.7.2024 08:43:04 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 08:39

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, Stuttgart-Untertürkheim'daki genel merkezinde elektrikli araçlara yönelik batarya hücreleri için araştırma ve üretim merkezi açtı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Korumu Bakanı Robert Habeck'in açılışını yaptığı Mercedes-Benz'in "eKampüs" olarak adlandırılan 30 bin metrekarelik merkezi, batarya hücrelerini ve bunların kimyasal karışımlarını küçük seriler halinde geliştirmek, tasarlamak, test etmek ve üretmek için kullanılacak.
Söz konusu merkez ile dünyanın en eski otomobil üreticilerinden olan Mercedes-Benz, istihdamın yanında, yüksek voltajlı depolama sistemlerindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmayı planlıyor.

Mercedes, eKampüs'ün yardımıyla gelecek birkaç yıl içinde akü maliyetlerini yüzde 30'dan fazla düşürmeyi de hedefliyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Korumu Bakanı Robert Habeck, açılışta yaptığı konuşmada, Almanya ve Avrupa'nın batarya üretiminde kendi kapasitelerini artırmalarını önemine dikkati çekerek, "Avrupa'nın teknolojide kendi know-how'ını geliştirmesi kilit önem taşıyor" dedi.

Mercedes'in Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schafer da söz konusu merkezde amaçlarının Mercede-Benz DNA'sı ile mükemmel hücre tasarımını geliştirmek olduğunu belirterek, yeni merkezde geliştirilen hücre tasarımlarının ortak şirketlerle paylaşılacağını ve tedarikçilerden gelecek batarya hücrelerine dahil edileceğini söyledi.

120 yıldır Stuttgart-Untertürkheim'daki fabrikasında motorlar üreten Mercedes-Benz'in ABD, Almanya, Çin ve Polonya dahil olmak üzere 7 yerde ise batarya üretim fabrikası bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Robert Habeck Avrupa Markus Schafer ABD Çin Polonya Mercedes Benz Stuttgart Mercede Benz DNA Mercedes Alman Almanya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN