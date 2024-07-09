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EKONOMİ

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda düştü

ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda düştü
Yayınlanma Tarihi: 9.7.2024 08:43:04 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 08:38

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda 0,2 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, haziranda 0,2 puan azalışla yüzde 3'e düştü.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,8'e indi.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti haziranda 0,1 puan artışla yüzde 5,1'e yükselirken, hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan azalışla yüzde 3'e geriledi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi tüm kalemlerde azalırken, bu oran benzin için yüzde 4,3, gıda için yüzde 4,8, sağlık bakımı için yüzde 7,4, kira için yüzde 6,5 ve üniversite eğitimi için 5,3'e düştü.

- ABD'de haziran ayı enflasyonu perşembe günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda ise yüzde 3,3 artmıştı.

Ülkede perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olması yönünde.

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