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EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 480 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 480 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 480 bin liraya yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 5.7.2024 08:21:09 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 08:20

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 444 bin 700 lirayı, en yüksek 2 milyon 483 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 480 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 174 milyon 625 bin 375,68 lira, işlem miktarı ise 477,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 182 milyon 784 bin 764,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Özbey Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler ile Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.475.000,00 2.374,90
En Düşük 2.444.700,00 2.334,65
En Yüksek 2.483.500,00 2.436,25
Kapanış 2.480.000,00 2.336,25
Ağırlıklı Ortalama 2.453.109,84 2.358,14
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.174.625.375,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 477,60
Toplam İşlem Adedi 21

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Etiketler Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler Altınbaş Kıymetli Madenler Özbey Kıymetli Madenler BLZ Kıymetli Madenler altın

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