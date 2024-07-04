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EKONOMİ

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Yayınlanma Tarihi: 4.7.2024 09:26:39 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 09:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 5 Temmuz 2024 valörlü, 3 Temmuz 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 5 bin 205 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 6 bin 137 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

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