ABD’de fabrika siparişleri mayısta azaldı

ABD'de fabrika siparişleri, mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,5 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. Fabrika siparişleri nisanda yüzde 0,4 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,1 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1 yükseliş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.