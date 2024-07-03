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EKONOMİ

İGA İstanbul Havalimanı "doğrudan bağlantı"da Avrupa’nın zirvesinde

İGA İstanbul Havalimanı doğrudan bağlantıda Avrupa’nın zirvesinde
Yayınlanma Tarihi: 3.7.2024 09:09:48 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:05

İGA İstanbul Havalimanı, Airport Council International – Europe'un (ACI Europe) yayımladığı "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre, "doğrudan bağlantı" sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda, Avrupa'daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısının salgın öncesi seviyelerin yüzde 14 altında kaldığı belirtildi. Ayrıca, jeopolitik gerilimler ve havacılık sektöründeki yapısal değişikliklerin havalimanlarının performanslarına olan etkisi vurgulandı.

Rapora göre, performansını salgın öncesine göre yüzde 9 artıran İGA İstanbul Havalimanı, "doğrudan bağlantı" açısından Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

İGA İstanbul Havalimanı, Orta Doğu'ya "en iyi", Asya-Pasifik'te ise "en iyi ikinci" doğrudan bağlantıya sahip ve bu bağlantılarını geçen yıla kıyasla yüzde 23 artırdı.

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Etiketler 2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı ACI Europe Avrupa Asya Pasifik İGA İstanbul Havalimanı Orta Doğu Airport Council International – Europe

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