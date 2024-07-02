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EKONOMİ

Türkiye 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla 2023'te Avrupa'da birinci oldu

Türkiye 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla 2023’te Avrupa’da birinci oldu
Yayınlanma Tarihi: 2.7.2024 09:29:36 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:26

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geçen yıl elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci olduğunu, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilerin Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Bankasının verilerini aktaran Yumaklı, "Türkiye, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımda, Türkiye'nin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16'lık tarımsal hasıla artışı elde ettiği bilgisine de yer verildi.


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