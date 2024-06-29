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EKONOMİ

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında asgari ve azami fiyat limitleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi.

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında asgari ve azami fiyat limitleri belirlendi
Yayınlanma Tarihi: 29.6.2024 11:49:30 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 11:47

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi.
EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 21 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddesinde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 3 bin lira olarak uygulanacak.

Daha önce asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 700 lira olarak belirlenmişti.
Söz konusu karar 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.


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Etiketler Gün Öncesi Piyasası Resmi Gazete Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

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