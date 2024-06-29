Çimento, cam ve seramik sektörlerinin 2023 yılı ihracat şampiyonları açıklandı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2023 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen 6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay ile Birlik üyesi firmalar katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Gültepe, Türkiye'nin 2028 ihracat hedeflerine dikkat çekerek, Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere dört temel sütun üzerinde yükseldiğini belirtti.

Gültepe, 2028'de 375 milyar dolarlık mal ihracatı öngördüklerini vurgulayarak, hedefe ulaşabilmesi için ihracatın her yıl yüzde 10 artırmak durumunda olduklarını kaydetti.

- "İhracattaki yerli katma değer oranımızla sanayi ürünleri arasında rekor kırdık"

ÇCSİB Başkanı Çenesiz de dünya ekonomisinin yavaşladığı 2023'te çimento, cam ve seramik sektörlerindeki küresel ihracat hacminin yüzde 11,5 daraldığının aktardı.

Çenesiz, "2022'de toplam ihracatını 5,6 milyar dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştıran üç sektörümüz, dünyadaki gelişmelerden ve haksız rekabet ortamından etkilendi ve bunun neticesinde 2023 yılı ihracatımız 4,9 milyar dolar oldu. Ancak bu düşüşe rağmen ihracattaki yerli katma değer oranımızı kaybetmedik ve yüzde 80 gibi sanayi ürünleri arasında rekor olan bir oranla 4,9 milyar dolarlık ihracatımızın 3,9 milyar dolarından fazlasını ülkemize kazandırdık. Böylece bizden 5 kat daha fazla ihracat rakamına ulaşan sektörlerden daha yüksek seviyede ihracatta yerli katma değer oranına ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk yarısında özellikle inşaat sektöründeki hareketlilik ile birlikte iç talebin arttığını, ihracatın ise geçen yılın aynı döneminin altında kaldığını ifade eden Çenesiz, birlik olarak gelecek dönemden umutlu olduklarını belirtti.

Çenesiz, en zor günler geride kaldığını ve bundan sonra ihracatın yeniden yükselişe geçmesi için önlerinde çok ciddi fırsatlar olduğunu ifade etti.

- "Son bir buçuk yılda finansman maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandı"

Çenesiz, kamudan talep ve beklentileri olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde sürdürülen enflasyonla mücadeleyi destekliyor, özellikle yılın ikinci yarısı itibarıyla enflasyondaki düşüşün hızlanmasına yönelik beklentileri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak enflasyon düşerken faizlerin ve finansman maliyetlerimizin de düşmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Çenesiz, özellikle son bir buçuk yılda finansman maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını hatırlattı.

Aralık 2022'de brüt asgari ücretin maliyeti yaklaşık 348 dolarken şu anda bu maliyetin 607,5 dolar civarında olduğu bilgisini paylaşarak, "1,5 yıldaki artış oranı dolar bazında yüzde 74,6. Sektörlerimizin bir kısmı emek yoğun sektörler arasında yer alıyor ama biz sadece kendi sektörlerimiz değil, emek yoğun tüm sektörler adına bu bilgileri paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra üç sektörümüzün de enerji yoğun olması nedeniyle enerji maliyetlerindeki artış, finansman dengemizi ciddi ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla döviz kurları seviyesi ve maliyetlerimizin göz önünde bulundurulması ve bu doğrultuda enerji fiyatlarında yıl sonuna kadar bir artış yapılmaması yönünde bir beklentimiz bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seramik sektöründeki gelişmeler hakkında da bilgi veren Çenesiz, AB ülkelerinin seramik sektöründen vazgeçtiğine yönelik bazı asılsız bilgilerin dolaştığını vurgulayarak, bu sektörlerden çıkmak bir yana tam aksine AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yatırımlarına devam ettiklerini kaydetti.

- "Çimento sektörünün ihracatı son 10 yılda yüzde 96 arttı"

ÇCSİB Başkan Yardımcısı Akçay da dünyanın en büyük çimento ihracatçısı olarak küresel çimento ihracatının yüzde 10'unu gerçekleştiren Türk çimento sektörünün ihracatının son 10 yılda yüzde 96 arttığını belirtti.

Akçay, "Bu güçlü konumumuzu korumak ve rekabetçiliğimizi devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz enstrümanların başında rekabetçi kur geliyor." açıklamasında bulundu.

ÇCSİB Başkan Yardımcısı Kumru, cam sektörünün ihracatının son dört yılda yüzde 50'nin üzerinde bir artışla 1,6 milyar doların üzerine çıktığına vurgu yaptı.

Kumru, "AR-GE üssü olmak için de var gücümüzle çalışıyor, teknoloji ve ürün geliştirme, karbon ayak izini azaltma, dijitalleşme ve kapasite artırma odaklı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen törende, 2023'te "En Fazla İhracat Yapan Firmalar", "En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma" ve "İhracatını En Fazla Artıran Firma" kategorilerinde 12 alt sektörde faaliyet gösteren 44 firmaya toplam 74 ödül verildi.