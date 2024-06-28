Arama

Menu
EKONOMİ

THY’den Lübnan'daki başarılı acentelere ödül

THY’den Lübnan’daki başarılı acentelere ödül
Yayınlanma Tarihi: 28.6.2024 08:31:07 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 08:26

Türk Hava Yolları (THY) Beyrut Ofisi, ülkede en iyi satış yapan acentelerine ödül verdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, THY Orta Doğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, THY Beyrut Ofisi Müdürü Bilal Döner, Lübnan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Mouenes Fadlallah, Lübnan Seyahat ve Turizm Acenteleri Derneği Başkanı Jean Abboud, Lübnan'daki bazı yabancı büyükelçiler ve misyon temsilcileri ve THY Beyrut Ofisi personeli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Lübnan ve İsrail sınırında da çatışmaların başladığını hatırlatarak, bu dönemde birçok hava yolu şirketinin Lübnan'da seferlerini durdurduğunu veya askıya aldığını ancak THY'nin uçuşlarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Büyükelçi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen salı günü yaptığı bir konuşmada İsrail tehdidi karşısında Lübnan'a destek veren, "Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum" şeklindeki sözlerini katılımcılarla paylaştı.

THY Beyrut Ofisi, daha sonra ülkede en iyi satış yapan acentelerine ödül verdi. Ödül töreninin ardından Lübnan'a ait halay ekibi bir gösteri düzenledi.
Beyrut, THY'nin kuruluşunun ardından sefer düzenlemeye başladığı ilk destinasyonlar arasında yer alıyor. THY ayrıca Lübnan'a en çok yolcu taşıyan yabancı hava yolu şirketi konumunda.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Türkiye THY Orta Doğu Lübnan Lübnan Seyahat Bilal Döner Recep Tayyip Erdoğan Lübnan Ulaştırma Bakanlığı Gazze Mouenes Fadlallah Erol Şenol Ali Barış Ulusoy Jean Abboud Türk Hava Yolları Beyrut

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN