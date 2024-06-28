Arama

Menu
EKONOMİ

ABD'de bekleyen konut satışları mayısta geriledi

ABD’de bekleyen konut satışları mayısta geriledi
Yayınlanma Tarihi: 28.6.2024 08:31:07 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 08:29

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 2,1 azaldı.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mayıs ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azalışla 70,8'e geriledi.

Piyasadaki artış tahminlerinin aksine azalan bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,6 artacağı öngörülüyordu.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, nisanda aylık yüzde 7,7 azalışla 72,3'e inmişti.

Bekleyen konut satışları, mayısta yıllık bazda da yüzde 6,6 düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, piyasanın artan envanter ve düşük taleple ilginç bir noktada olduğunu belirtti.

Arz ve talep hareketlerinin gelecek aylarda konut fiyatlarındaki artışın azalacağını gösterdiğini kaydeden Yun, iş yaratan bir ekonomide daha fazla envanterin, özellikle konut kredisi faizleri düştüğünde ister istemez daha fazla ev alımına yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler ABD Ulusal Emlakçılar Birliği Lawrence Yun

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN