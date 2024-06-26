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EKONOMİ

OECD'den ABD ekonomisi için para politikası uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ABD'de para politikasının aşırı kısıtlayıcı şekilde uygulanmasının ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

OECD’den ABD ekonomisi için para politikası uyarısı
Yayınlanma Tarihi: 26.6.2024 08:44:17 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 08:40

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ABD'de para politikasının çok hızlı şekilde gevşetilmesinin enflasyonun sürekli şekilde hedef seviyenin üzerinde kalma riski doğurduğu ancak para politikasının aşırı kısıtlayıcı şekilde uygulanmasının ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Kuruluş, "OECD Ekonomik Araştırmalar: ABD" başlıklı raporunu yayımladı.

Buna göre, güçlü maaş artışları ve iş gücü piyasasının dirençli kalmasına bağlı olarak ABD'de ekonomik büyüme sağlam şekilde devam etti. Ülkede enflasyon baskıları hafiflemiş olsa da hizmet enflasyonu salgın öncesi seviyenin de üzerinde yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda OECD, ABD'de para politikasının çok hızlı şekilde gevşetilmesinin enflasyonun sürekli şekilde hedeflenen yüzde 2'nin üzerinde kalma riski doğurduğu ancak para politikasının aşırı kısıtlayıcı şekilde uygulanmasının da ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Rapora göre, enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefini tutturmak için kalıcı şekilde gerilediğine yönelik daha net işaretler oluştuğunda para politikasının gevşetilmesi uygun olacak.

ABD'de enflasyonist baskıları azaltmak için mali konsolidasyona da ihtiyaç duyuluyor. Bütçe açığının 2023'te Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 8'ine ulaştığı ülkede, beklenenden düşük vergi geliri ve zorunlu sosyal programlara yapılan yüksek harcamalar nedeniyle söz konusu açık son dönemde artış gösterdi.

OECD, kamu borcunun GSYH'ye oranının tarihi yükseklikte bulunduğu ABD'de yetkililerin 2025 mali yılında kamu maliyesini istikrarlı şekilde konsolide etmeye başlamasını ve güçlü konjonktürel koşullar ışığında ayarlamaları önden yüklemesini önerdi.

OECD ayrıca, ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının birçok OECD ülkesine oranla yüksek olduğu ve daha fazla yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

- ABD ekonomisi bu yıl yüzde 2,6 büyüyebilir

Rapora göre, politika faizindeki artışa rağmen dirençli kalan ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 büyümesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde büyüme görünümü aşağı yönlü değişebilir.

Ülke ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1,8 büyüme kaydedeceği öngörülüyor.

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Etiketler ABD Merkez Bankası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gayri safi yurtiçi hasıla OECD Fed ABD

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