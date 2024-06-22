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EKONOMİ

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Yayınlanma Tarihi: 22.6.2024 08:25:17 Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 08:20

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,87, altının gram fiyatı yüzde 0,33, dolar/TL yüzde 0,45, avro/TL yüzde 0,60 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.569,23 ve en yüksek 10.792,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,87 değer kazanarak 10.771,36 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 458 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 16 bin 310 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 90 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,45 değer kazanarak 32,8330 liraya çıkarken, avro yüzde 0,60 artışla 35,1160 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,78 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,59 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

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Etiketler ABD doları Kapalıçarşı Cumhuriyet altının borsa istanbul BIST 100 endeksi bireysel emeklilik fon borsa yatırım

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