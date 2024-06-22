ABD’de imalat sanayi PMI haziranda beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda aylık 0,4 puan artarak 51,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI haziranda geçen aya kıyasla 0,4 puan artarak 51,7 oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin 51 değerini alması öngörülüyordu. Son üç ayın en yüksek değerine ulaşan imalat sanayi PMI, mayısta 51,3 değerini almıştı.

- Hizmet sektörü verisi iki yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de hizmet sektörü PMI da haziranda geçen aya göre 0,3 puan artarak 55,1'e yükseldi. Bu dönemde 26 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerini aşan endeksin 53,4 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin hızlandığını gösteren endeks, mayısta 54,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise haziranda aylık bazda 0,1 puan artarak 54,6'ya çıktı.

Söz konusu dönemde 26 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, mayısta 54,5 olmuştu. Piyasa beklentileri bileşik PMI verisinin 53,5 değerini alacağı yönündeydi.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, verilerin iki yıldan uzun süredir görülen en hızlı ekonomik genişlemeye işaret ettiğini belirtti.

Verilerin, yılın ikinci çeyreğinin cesaret verici derecede güçlü şekilde sona ereceğini ima ettiğini de anlatan Williamson, enflasyon baskılarının da soğuduğunu kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.