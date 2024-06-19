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EKONOMİ

Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu

Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu
Yayınlanma Tarihi: 19.6.2024 08:28:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:25

California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, salı günü TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 135,96 dolara yükseldi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,34 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,32 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana yüzde 170'in üzerinde değer kazandı.
Nvidia'nın piyasa değeri ilk kez haziranın başında 3 trilyon doları aşmıştı.

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Etiketler Yapay zeka Nasdaq borsa Microsoft California

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