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EKONOMİ

ABD'de sanayi üretimi mayısta beklentileri aştı

ABD’de sanayi üretimi mayısta beklentileri aştı
Yayınlanma Tarihi: 19.6.2024 08:28:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:26

ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, nisanda değişim kaydetmemişti.

İmalat sanayisi üretimi de mayısta aylık bazda yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentileri, imalat sanayisi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. İmalat sanayisi üretimi, nisanda yüzde 0,4 azalmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,5 puan artışla yüzde 78,7'ye çıktı.

Altı ayın en yüksek seviyesini kaydeden kapasite kullanımının yüzde 78,6 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, nisanda yüzde 78,2 olarak kaydedilmişti.

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Etiketler ABD İmalat sanayisi ABD Merkez Bankası (

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