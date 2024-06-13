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EKONOMİ

Yapay zeka hamlelerini açıklayan Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Yapay zeka hamlelerini açıklayan Apple, Microsoft’u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu
Yayınlanma Tarihi: 13.6.2024 08:45:31 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 08:45

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurmasının ardından Microsoft'un piyasa değerini aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Apple'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.

Apple, hafta başında "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtmış, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.

Yeni yapay zeka hamlelerini açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.

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Etiketler Sir apple Nasdaq OpenAI Apple Intelligence ABD Microsoft

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