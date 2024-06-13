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EKONOMİ

TİGEM 73 safkan Arap koşu tayı satacak

TİGEM 73 safkan Arap koşu tayı satacak
Yayınlanma Tarihi: 13.6.2024 08:45:31 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 08:39

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 73 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 30 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'de ve Karacabey Tarım İşletmesinde görülebilecek.

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Etiketler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Resmi Gazete Karacabey Tarım İşletme

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