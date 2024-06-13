TİGEM 73 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 73 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.
İhale, 30 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.
İhale şartnamesi, TİGEM'de ve Karacabey Tarım İşletmesinde görülebilecek.