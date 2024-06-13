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EKONOMİ

Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed faiz oranını sabit tuttu
Yayınlanma Tarihi: 13.6.2024 08:45:31 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 08:43

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.

Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanısında olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranları için hedef aralığın yüzde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

- Art arda 7 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 7 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,3 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti.

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Etiketler 1981 2001 Fed Federal Açık Piyasa Komitesi ABD Merkez Bankası ( ABD

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