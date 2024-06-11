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EKONOMİ

Güneydoğu'dan 5 ayda 1,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

Güneydoğu’dan 5 ayda 1,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
Yayınlanma Tarihi: 11.6.2024 08:41:04 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:40

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk 5 ayındaki ihracatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 1,4 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Kadooğlu, yazılı açıklamasında, bölgedeki ihracat rakamlarını daha yukarıya taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Sektörün ihracat başarısının gittikçe arttığını ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ihracatı, ilk 5 ayda bir önceki yıla göre yüzde 9,2 arttı ve 1,4 milyar dolara yaklaştı. Geçen yıl ise bölgemiz bu dönemde 1 milyar 274 milyon 90 bin dolar ihracat gerçekleştirmişti. Bölge ihracatımızın yüzde 31,6'sını makarnadan oluşmakta ve ilk 5 ayda makarnadan 234 milyon dolar döviz elde edildi. Bölgemiz, ihracatının yüzde 51,5'ini Ortadoğu ve yüzde 24,1'ini ise Afrika ülkeleri yapmaktadır."

Kadooğlu, bölge ihracatının en çok alıcısı ülke konumundaki Irak'a yapılan ihracatın ise yılın ilk 5 ayında geçen yıla göre yüzde 16,2 arttığını vurguladı.

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Etiketler Ortadoğu Afrika IRAK Güneydoğu Celal Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

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