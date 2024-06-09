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EKONOMİ

Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını durdurma kararı aldı

Kolombiya, İsrail’e kömür ihracatını durdurma kararı aldı
Yayınlanma Tarihi: 9.6.2024 08:59:01 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 08:44

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle, bu ülkeye kömür ihracatını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, İsrail'e kömür ihracatını yasaklayan bir kararname yayımladı.

Kararnamede, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararlarına uymadığı hatırlatılarak, Gazze'ye saldırıların devam ettiği müddetçe İsrail'e kömür ihracatının yapılmayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Petro da X sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Soykırım durdurulana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız." ifadesini kullandı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

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Etiketler İsrail Petro da Gazze Kolombiya Uluslararası Adalet Divanı Gustavo Petro

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