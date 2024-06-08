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EKONOMİ

ABD'de tüketici kredileri nisanda beklentilerin altında arttı

ABD’de tüketici kredileri nisanda beklentilerin altında arttı
Yayınlanma Tarihi: 8.6.2024 08:43:23 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 08:39

ABD'de tüketici kredileri, nisanda 6,4 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, nisan ayında bir önceki aya kıyasla 6,4 milyar dolar artarak 5 trilyon 53,3 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 9,3 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri martta 1,1 milyar dolar azalmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda yaklaşık 500 milyon dolar azalırken; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 6,8 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, nisanda yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

Devir yapan krediler, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşerken, devir yapmayan krediler ise yüzde 2,2 yükseldi.

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Etiketler ABD Merkez Bankası ABD

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