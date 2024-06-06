THY sürdürülebilirlik markası Tomorrow On-Boardu tanıttı

Türk Hava Yolları (THY), icra ettiği tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını tek bir çatıda birleştirdiği "Tomorrow On-Board" markasını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tanıttı.

"Tomorrow On-Board"un tanıtımı dolasıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yapılan törende projeyi tanıtan film gösterildi.

THY Yatırım ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, dünyanın önündeki en önemli sorunlardan birinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.

THY'nin sürdürülebilirliğe önem verdiğini ve bu amaçla yaptıkları çalışmaları "Tomorrow On-Board" markası altında birleştirdiklerine dikkati çeken Konukçu, "Filomuzdaki uçaklardan kullandığımız yakıtlara, ikramlarımızdan biletleme sistemlerimize, ofislerimizden yerleşkelerimizdeki hizmetlere, hatta birlikte iş yaptığımız partnerlerimizin iş yapış biçimlerine kadar bu ekosistemi oluşturduk ve bu çabalarımızın karşılığını da layık görüldüğümüz ödüllerde görüyoruz." diye konuştu.

Sürdürülebilirliğin THY için yeni bir kavram olmadığını belirten Konukçu, 2008'den bugüne kadar karbon salımını azaltmak için hayata geçirdikleri 100'den fazla projeyle yüz binlerce ton yakıt tasarrufu sağladıklarını anımsattı.

Emisyon değeri düşük yeni nesil uçaklarla yakıt verimliliğini artıracak modifikasyon projeleri yürüttüklerini vurgulayan Konukçu, "2022 senesinde Stockholm ve Paris uçuşlarıyla başlattığımız sürdürülebilir yakıt kullanımını da 13 şehre yaymış bulunuyoruz. Geleneksel yakıta oranla sera gazı emisyonunda yüzde 87'ye varan azalma sağlayan sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını önümüzdeki yıllarda artırarak emisyon azaltım hedeflerimize katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki 10 binasının yeşil bina sertifikasıyla ödüllendirildiğini aktaran Konukçu, "sıfır atık" hedefi kapsamında atıkların geri dönüşümünü takip ettiklerini, 90 bine yakın çalışanları adına 2023'te THY'nin 90. yılında 90 bin fidanı Şanlıurfa'ya diktiklerini kaydetti.

- "Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Hava Yolu Ödülü'ne layık görüldük"

Sürekli iyileştirme vizyonu çerçevesinde yaptıkları bu çalışmaların hem yurt içinde hem de uluslararası arenada takdir edildiğine ve ödüllere layık görüldüğüne vurgu yapan Konukçu, şöyle konuştu:

"Biyoyakıt alanında yaptığımız çalışmalarla CAPA tarafından 'Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Hava Yolu Ödülü'ne layık görüldük. Bağımsız kuruluşların değerlendirmeleri sonucunda üst üste ikinci kez APEX World Class ödülünün sahibi olduk. Çocuklarımıza dağıttığımız doğa dostu oyuncaklar ve ambalajlarımız da Travel Plus tarafından yine aynı şekilde en iyi sürdürülebilirlik ödüllerine layık görüldü. Sürdürülebilirlik ekosisteminin bir ekip ve aile işi olduğunu gösteren Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması'nda da Mutlu İşyerlerinden biri olarak farkımızı ortaya koyduk. World Finance tarafından En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu ödülünü layık görüldük."

Konukçu, Tomorrow on Board'un geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakma ufkuyla işlerini kapsayacağını belirterek, bu şekilde devam etmeleri halinde hem Birleşmiş Milletler hem de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) hedeflerine amaçlanan tarihlerden önce ulaşacaklarına inandığını söyledi.

- "THY ile çevre konusundaki ortak faaliyetlerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman da THY'nin, sadece İstanbul Havalimanı için değil, Türkiye'nin havacılık sektörü ve bayrak taşıyıcı markası olarak herkes için bir gurur kaynağı olduğunu anlattı.

THY ile yaptıkları her işbirliğinin Türkiye'ye katma değer getireceğine inandıklarını dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tasarım, mimarlık, şehircilik ve inovasyon alanlarına önemli katkılar sağlayan Türkiye Tasarım Vakfının da etkisiyle Tomorrow On-Board platformunun sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. THY ile çevre konusundaki ortak faaliyetlerimizle aynı hedefe, ülkemizin, toplumumuzun ve gezegenimizin geleceğine hizmet etmeye devam edeceğiz. İstanbul Havalimanı olarak 'Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek' diyerek çıktığımız yolda, çevreye olan bağlılığımızı ve sürdürülebilir bir gelecek için attığımız adımları vurgulamak isterim."

Konuşmaların ardından pasta kesildi ve toplu fotoğraf çekildi. Daha sonra THY, Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle 4 sanatçının sürdürülebilir uçak içi ürün ve hizmetlerin yanı sıra, yeniden kullanılmış uçak parçalarından yaptığı eşyaların sergilendiği "41.2607° Kuzey ve 28.7424° Doğu" isimli serginin açılışı yapıldı.

Sanatçılar, sergiyi gezen davetlilere eserleri hakkında bilgi verdi.