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EKONOMİ

Tesla'nın bu yıl çip üreticisi Nvidia'dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor

Tesla’nın bu yıl çip üreticisi Nvidia’dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor
Yayınlanma Tarihi: 5.6.2024 09:26:16 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:20

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin, çip üreticisi Nvidia'dan yapacağı donanım alımlarına 3 ila 4 milyar dolar arasında harcama yapmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın bu yıl yapacağını belirttiği yapay zeka ile ilgili 10 milyar dolarlık harcamanın yaklaşık yarısının şirket içi olacağını kaydetti.

Tesla CEO'su Musk, "Şu anda Tesla'nın Nvidia'dan bu yıl satın alımlar için en iyi tahminim 3 ila 4 milyar dolar arasında." ifadesini kullandı.
Bugün ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın Nvidia'ya çiplerin sevkiyatında Tesla yerine X ve yapay zeka şirketi xAI'ya öncelik vermesini söylediği aktarılmıştı.

X hesabından buna yönelik de paylaşım yapan Musk, "Tesla'nın Nvidia çiplerini gönderip çalıştıracak bir yeri yoktu, bu yüzden sadece bir depoda durmuş olacaklardı." ifadesini kullandı.

Texas'taki Tesla giga fabrikasının genişlemesinin neredeyse tamamlandığına işaret eden Musk, fabrikanın tam otonom sürüş eğitimi için 50 bin adet Nvidia çipi H100'e ev sahipliği yapacağını belirtti.

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Etiketler ABD Elon Musk Texas Tesla xA Nvidia

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