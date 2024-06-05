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EKONOMİ

Rosatom, Nijer'deki uranyum varlıklarını alacakları yönündeki iddiaları yalanladı

Rosatom, Nijer’deki uranyum varlıklarını alacakları yönündeki iddiaları yalanladı
Yayınlanma Tarihi: 5.6.2024 09:26:16 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:21

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Fransa merkezli nükleer enerji şirketi ORANO'nun Nijer'deki varlıklarını satın almak için Niamey'deki askeri yönetimle iletişime geçtiklerine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, ORANO'ya ait Nijer'de bulunan uranyum madenciliği varlıklarının Rosatom tarafından satın alınacağına ilişkin medyada yer alan iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, dış pazarlardaki faaliyetlerini karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurma ilkelerine dayanarak yürütmektedir. Medya kuruluşu Bloomberg tarafından yayınlanan haber gerçekle örtüşmemektedir. Rosatom, söz konusu iddiaları uluslararası uranyum piyasasını istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Etiketler Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Fransa Bloomberg Nijer Niamey Rosatom

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