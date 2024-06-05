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EKONOMİ

ABD'de fabrika siparişleri nisanda beklentilere paralel arttı

ABD’de fabrika siparişleri nisanda beklentilere paralel arttı
Yayınlanma Tarihi: 5.6.2024 09:26:16 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:23

ABD'de fabrika siparişleri, nisanda yüzde 0,7 ile beklentiler dahilinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Art arda üç ay artan ve bu dönemde beklentilere paralel yükseliş kaydeden fabrika siparişleri, mart ayında da yüzde 0,7 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,6 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,8'lik yükseliş kaydetti.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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Etiketler ABD ABD Ticaret Bakanlığı

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