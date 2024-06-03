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EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi
Yayınlanma Tarihi: 3.6.2024 13:26:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 13:21

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda "en kötüsü"nün geride kaldığını belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğüne işaret eden Şimşek, "En kötüsü geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığına, dezenflasyon sürecine girildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

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Etiketler Mehmet Şimşek Fiyat istikrarı

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