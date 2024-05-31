ABD’de mal ticareti açığı nisanda arttı

ABD'de mal ticareti açığı, nisanda aylık yüzde 7,7 artışla 99,4 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,7 artarak 99,4 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 91,9 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticareti açığı, martta 92,3 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 169,9 milyar dolar, mal ithalatı 269,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ise nisanda yüzde 0,2 artarak 896,3 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,7 artışla 790,9 milyar dolara çıktı.