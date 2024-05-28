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EKONOMİ

Rusya’da mahsulleri etkileyen donlar nedeniyle acil durum ilan edilmesi planlanıyor

Rusya’da mahsulleri etkileyen donlar nedeniyle acil durum ilan edilmesi planlanıyor
Yayınlanma Tarihi: 28.5.2024 08:38:08 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 08:37

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, mahsulleri etkileyen donlar nedeniyle ülke çapında acil durum ilan etmeyi planladıklarını söyledi.

Çeşitli temasları kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Lut, burada Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında sıcaklıkların önemli oranda düştüğünü ve bunun da mahsulleri etkilediğini dile getiren Lut, "Şimdi federal bir acil durum ilan etmeyi planlıyoruz ve hükümetin zarar gören mahsulleri telafi etmesini isteyeceğiz." dedi.

Donların özellikle meyve ağaçlarını etkilediğine işaret eden Lut, "Özellikle de elma ağaçları etkileniyor. Eğer güney bölgelerden daha fazla elma tedarik edemezsek ithal edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın özellikle merkezi bölgelerinde mevsim normallerinin altında soğuk hava gözlemlenirken, Rusya Tarım Bakanlığına göre donlar nedeniyle yaklaşık 830 bin hektar alandaki mahsuller zarar gördü.

Daha önce ülkenin Saratov, Voronej, Lipetsk, Tambov, Volgograd, Rostov, Penza ve Orel bölgelerinde don nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

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Etiketler Özbekistan Taşkent Saratov Voronej Lipetsk Volgograd Tambov Rostov Penza Rusya Orel Oksana Lut

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