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EKONOMİ

Özelleştirme İdaresinin bazı imar planı değişikliği kararları onaylandı

Özelleştirme İdaresinin bazı imar planı değişikliği kararları onaylandı
Yayınlanma Tarihi: 25.5.2024 09:40:47 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:40

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Ankara ve Denizli'deki bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişikliği kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik "ticaret-konut alanı, özel sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı, trafo alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliği uygun bulundu.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin de "ticaret-konut alanı, trafo alanı ve park" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliği onaylandı.

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Etiketler Özelleştirme İdaresi Çankaya ilçesi Resmi Gazete Merkezefendi Maliye Hazine Sümer Holding AŞ Denizli Ankara

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