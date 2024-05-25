Arama

Menu
EKONOMİ

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Yayınlanma Tarihi: 25.5.2024 09:40:47 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:32

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,13, altının gram fiyatı yüzde 2,81 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.633,93 ve en yüksek 11.088,01 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,31 değer kazanarak 10.676,65 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 azalışla 2 bin 421 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,99 azalarak 15 bin 977 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 10 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kaybederek 32,2280 liraya, avro yüzde 0,13 azalışla 34,9600 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,13 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,15 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım" fonları oldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler BIST 100 endeksi bireysel emeklilik fon borsa yatırım borsa istanbul Cumhuriyet altının Kapalıçarşı ABD doları

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN