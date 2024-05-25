AlBaraka Forum Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, İslami finansta Türkiye 'nin büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu alana talep olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz ancak insanlara uygun daha fazla ürün geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Abdullah Saleh Kamel, Albaraka İslami Finans Zirvesi'nin, İslam ekonomisinin vizyonunun yayılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Finans Merkezi, Türkiye Varlık Fonu, Albaraka Türk Katılım Bankası, İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu işbirliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan zirvenin resmi açılış töreninde konuşan Kamel, AlBaraka Zirvesi'nin İslami yatırım ve finansal araçların İslami ekonomik kurumlar için küresel fırsatları genişletmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Zirvenin, İslami ekonomik sistemin temel taşı olarak İslami finansın etik standartlarını ve insanlığa sağladığı daha geniş faydaları vurgulayacağını kaydeden Kamel, küresel ölçekte İslam ekonomisi için hizmet ve ürün pazarlarının gelecekteki görüntüsünün de zirve kapsamında ele alınacağını ifade etti.

Kamel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin gerçekleştirilmesinde önemli katkılar sağladığını ifade ederek, emeği geçen tüm destekleyici kuruluşlara teşekkür etti.

Zirvenin İslam ekonomisinin vizyonunun yayılmasına katkı sağlayacağını dile getiren Kamel, zirvenin adı gibi "bereketli" geçmesini diledi.

Zirve kapsamında gerçekleştiren "Küresel Arenada İslam Ekonomileri: Çağdaş Eğilimler ve Uluslararası Perspektifler" başlıklı panelin moderatörlüğünü Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Mahmut Aydoğmuş yaptı.

Panelde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Şuayb Gündoğdu, "İslami Yatırım Çözümleri ve Araçları: Uyumlu Sermaye Piyasaları ve Sukuk" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Endonezya Merkez Bankası Kıdemli Ekonomisti Dr. Ali Sakti de kar amacı gütmeyen İslami kurumların küresel yayılım konusunu ela alırken, zekatı ve zekatın bu anlamda dönüştürücü gücünü ele aldı.

Kral Abdülaziz Üniversitesinden Prof. Dr. Mohd Ma'Sum Billah ise kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin genel faydalarını anlattı.