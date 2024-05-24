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EKONOMİ

İngiltere'de perakende satışlar nisanda yüzde 2,3 geriledi

İngiltere’de perakende satışlar nisanda yüzde 2,3 geriledi
Yayınlanma Tarihi: 24.5.2024 10:50:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 10:24

İngiltere'de perakende satışlar, yağışlı havanın da etkisiyle nisanda yüzde 2,3 azaldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, marttaki yüzde 0,2 düşüşün ardından perakende satışlar nisanda da yüzde 2,3 geriledi.

Satışlar tüm sektörlerde azalırken, ülkede etkili olan yağışlı hava özellikle giyim, spor ekipmanı, oyun ve mobilya satışlarını olumsuz etkiledi.

Perakende satışlar, şubat-nisan dönemini kapsayan 3 ayda bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.

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Etiketler İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi İngiltere

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