Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Ticaret Bakanlığı, KOOP-DES projelerine 20,6 milyon lira hibe desteği verecek
EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı, KOOP-DES projelerine 20,6 milyon lira hibe desteği verecek

Ticaret Bakanlığı, KOOP-DES projelerine 20,6 milyon lira hibe desteği verecek
Yayınlanma Tarihi: 20.5.2024 12:31:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:42

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yılın ilk çağrı döneminde başvuran 97 projeye 20 milyon 585 bin 53 lira hibe desteği sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çağrı dönemine ilişkin KOOP-DES başvuru sonuçları ve hibe tutarları belli oldu.

Söz konusu program kapsamında, 2020 yılından bu yana ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere Bakanlıkça hibe desteği veriliyor.

Proje kapsamında bu yıl için kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının programa başvuru yapabilmesi sağlandı.

Kooperatiflerin sunduğu projeler, üretim ve istihdama katkısı, faaliyet gösterdiği sektör, bulunduğu il ile kooperatifin durumu dikkate alınarak değerlendirildi.

Bu yılın ilk çağrı dönemindeki projelerin değerlendirilmesi sonucunda, 40 ilden 89 kooperatifin makine ekipman alımı ve nitelikli personel istihdamı konularındaki 97 projesi desteklenmeye değer görüldü.

Projelerin tutarı 26 milyon 642 bin 147 lira olurken, Bakanlıkça sağlanacak hibe tutarı 20 milyon 585 bin 53 lira olarak belirlendi.

Hibe desteği olarak 2020 ve 2021 yıllarında 14,3'er milyon lira, 2022'de 20,4 milyon lira ve 2023'de 27,4 milyon lira verilmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ticaret Bakanlığı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı 2023 20

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN