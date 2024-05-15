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EKONOMİ

ABD'li perakende devlerinden Walmart işten çıkarmaya gidiyor

ABD’li perakende devlerinden Walmart işten çıkarmaya gidiyor
Yayınlanma Tarihi: 15.5.2024 09:53:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:51

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın yüzlerce kurumsal çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Walmart İnsan Kaynakları Sorumlusu Donna Morris, personele, yapılan değişikliklerin ayrıntılarının açıklandığı bir not gönderdi.

Söz konusu notta Morris, şirketin bazı bölümlerinde yüzlerce kurumsal pozisyonun sayısının azalmasıyla sonuçlanacak değişiklikler yapıldığını aktardı.

Morris, uzaktan çalışanlarla Dallas, Atlanta ve Toronto'daki ofislerde görev yapan çalışanların çoğunun yerlerinin değişmesinin istendiğini belirtti.

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Etiketler ABD The Wall Street Journal Donna Morris Dallas Toronto Atlanta Walmart

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