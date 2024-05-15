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EKONOMİ

ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 17,69 trilyon dolara ulaştı

ABD’de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 17,69 trilyon dolara ulaştı
Yayınlanma Tarihi: 15.5.2024 09:53:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:52

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 artarak 17,69 trilyon dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 artarak 17,69 trilyon dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 184 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 640 milyar dolar arttı.

- Konut kredisi borçları en büyük borç kalemi

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ilk çeyrekte 12,44 trilyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 190 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 398 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,61 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,59 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,12 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, kredi kartı borçları 14 milyar dolar ve öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 6 milyar dolar azaldı. Otomobil kredileri kaynaklı borçlar ise aynı dönemde 9 milyar dolar arttı.

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Etiketler konut öğrenci Hanehalkı Borcu otomobil Amerikalılar konut kredisi ABD ABD Merkez Bankası (

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