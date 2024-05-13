HESİAD Başkanı Güven: "Hidroelektrikte 32 bin megavatlık kurulu gücü temsil ediyoruz"

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, "Hidroelektrik alanında yaklaşık 32 bin megavatlık bir kurulu gücü temsil ediyoruz. Bu güçle yıllık enerji üretim potansiyelimiz ise 66 bin 980 gigavatsaat." dedi.

Güven, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, sektöre ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin temiz enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjiyle sera gazı emisyonlarına neden olmadan elektrik üretiminde Avrupa 2'ncisi olduğuna dikkati çeken Güven, dünyada ise hidrolik kaynaklar bakımından 9'uncu sırada yer aldığını söyledi.

Hidroelektrik enerjinin Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli rol oynayabileceğine değinen Güven, söz konusu kaynağın Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine de destek olduğunu vurguladı.

Güven, planlı ve koordineli hidroelektrik enerji kullanımının diğer fosil yakıt kaynakların kullanımını azaltarak, enerji sektöründe çevresel sürdürülebilirliği destekleyen faktörlerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hidroelektrik enerji santralleri (HES) ile doğru şekilde uyumlanabilecek hibrit uygulamalar sayesinde ülkece yenilenebilir enerji gücümüz artırılabilir. HES'lerde, yaz aylarında global ısınma ile olumsuz etkilenen üretimlerini ve düşen hidro üretim kapasitelerini güneş enerjisi santrallerinden (GES) telafi etmek için aynı bağlantı bölgesinde olmak kaydıyla GES yatırımı yapılmasının önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun önü açıldığında HES'lerin tam anlamıyla yerli ve milli kaynaklardan, çevreci depolamalı santraller olarak üretim yapabilmesi sağlanacaktır."

- "Verimliliği ve depolamayı odağına alan yatırımların önü açılmalı"

Güven, enerji verimliliği ve depolama konusunun önemine işaret ederek, "HES'ler uluslararası enerji verimliliği kapsamındaki verimlilik planını en iyi tamamlayan konulardan biri. Bu sebeple bu alanda hem yatırımların hem verimlilik oranlarının artmasını elzem görüyoruz. Altyapısı hazır, hızlı devreye girecek olan, verimliliği ve depolamayı da odağına alan yatırımların önünün açılmasını ülkemiz adına çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güven, 3-4 Aralık tarihlerinde Ankara'da "Türkiye Barajları ve Hidroelektrik Santralleri Zirvesi" düzenleyeceklerini ve ilk kez gerçekleşecek zirvede 2 gün boyunca hidroelektrikle ilgili her konuyu detaylı şekilde ele alacaklarını duyurdu.

Sektörde "Yeşil Finansman Bankası", "Yeşil Banka", "Yeşil Enerji Bankası" gibi bir isimle yatırım ve kalkınma bankası kurulması önerisinde bulunan Güven, şunları kaydetti:

"Bu sayede 2053 net sıfır emisyon ve tam bağımsız enerji sektörü hedefine ulaşmak için hem kredi hem de danışmanlık desteği sağlayacak bir banka kurularak yenilenebilir enerji sektörüne uygun finansmanı yurt dışı kaynaklardan ülkemize çekilmesi daha kolay ve cazip olacaktır. Bu tip bankaların yurt dışıdan topladıkları kaynağı iyi etüt edilmiş yenilenebilir enerji projelerine aktarabileceği bir yapı kurulabileceği de bir diğer görüşümüz. Bu uygulamalar, ülkemizin yenilenebilir enerji üretimine katma değer sağlayacaktır. Hidroelektrik sektörü, halihazırda özel sektör toplam kurulu gücümüzün yüzde 35'ini tek başına temsil ediyor. Hidroelektrik alanında yaklaşık 32 bin megavatlık bir kurulu gücü temsil ediyoruz. Bu güçle yıllık enerji üretim potansiyelimiz ise 66 bin 980 gigavatsaat."