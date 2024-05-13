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EKONOMİ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Yayınlanma Tarihi: 13.5.2024 11:02:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:58

Türkiye'de dün günlük bazda 759 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 216 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 874 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 719 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 759 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 768 bin 216 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile ithal kömür ve yüzde 15,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 762 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 749 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Etiketler Türkiye Türkiye Elektrik İletim AŞ barajlı hidroelektrik santral rüzgar

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