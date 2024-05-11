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EKONOMİ

Kazakistan'da devletin ekonomideki payı azaltılacak

Kazakistan’da devletin ekonomideki payı azaltılacak
Yayınlanma Tarihi: 11.5.2024 09:34:32 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:29

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Ekonomiyi Serbestleştirmeye İlişkin Tedbirler Hakkında Kararname"yi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeyle rekabetin geliştirilmesi, girişimcilik özgürlüğünün sağlanması ve ekonomide devlet kontrolünün azaltılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı bünyesinde "Ulusal Özelleştirme Ofisi" kurulacak, Samruk-Kazına Ulusal Varlık Fonuna bağlı ortaklıkların kurumsal bağımsızlığı artırılacak, ürün pazarlarındaki rekabet geliştirilecek, işletmelerin kurulması ve işletilmesine ilişkin prosedürlerin dijitalleştirilmesi amacıyla bir dizi önlem alınacak.

İş dünyasının hak ve çıkarlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği düzenlemeyle, kamu sektörünün ekonomideki payının hızla azaltılması ve özel sektör için ekonomik alan oluşturulması amaçlanıyor.

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Etiketler Samruk kamu Kasım Cömert Tokayev Kazakistan Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı

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