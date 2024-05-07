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EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 7.5.2024 09:17:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:16

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 384 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 445 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 435 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 329 milyon 970 bin 778,52 lira, işlem miktarı ise 546,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 329 milyon 970 bin 778,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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Etiketler Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Uğuras Kıymetli Madenler Çakmakçı Kıymetli Madenler NMGlobal Kıymetli Madenler Türkiye İş Bankası İstanbul Altın Rafinerisi

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