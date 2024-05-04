TSKB yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 934 milyon lira net kar elde etti

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ilk çeyrekte 1 milyar 934 milyon lira net kar elde etti.

TSKB, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2024'ün ilk çeyreğinde 198,7 milyar liraya ulaşırken, bankanın ağırlıklı yabancı para cinsinden olan toplam kredi portföyü kurdan arındırılmış bazda yüzde 3 büyüme kaydederek, 144,4 milyar lira oldu.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamındaki yatırımların finansmanına katkı sağlamayı önceliklendiren TSKB, deprem bölgelerinin yeniden yapılandırılması ve özel sektörün sürdürülebilirlik faaliyetlerinin desteklenmesinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, imalat sanayide dönüştürücü yatırımlarla reel sektöre sağladığı finansman ile toplam kredi portföyü içinde yüzde 90 seviyesinde bulundan SKA bağlantılı kredi oranını korudu.

Bankanın yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden kazandığı komisyon gelirleri yıllık yüzde 104 artışla bankacılık gelirlerini destekledi.

1 milyar 934 milyon lira net kar açıklayan TSKB'nin özkaynak karlılık oranı yüzde 34,7 olarak kaydedildi.

- "Kurdan arındırılmış bazda yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, kalkınma vizyonlarıyla, daha da güçlenmiş sermaye yeterlilik oranlarının ve güçlü likiditelerinden aldıkları ivmeyle destekledikleri tüm sermaye ögeleriyle entegre hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bilgiç, kurdan arındırılmış bazda yüzde 5 büyüme sağladıkları 2023'ün ardından, geçtikleri yılın da üzerinde bir büyüme hedefiyle 2024 yılına adım attıklarını kaydederek, "Yılın başında verdiğimiz 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu şekilde kredi portföyümüzde kurdan arındırılmış bazda yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydettik. Sağladığımız orta ve uzun vadeli kredilerimizle, Türkiye depremini önceliklendirirken, sanayimizin yeşil ve kapsayıcı dönüşümünü, ülkemizin emisyon azaltım hedeflerini gözeten yatırımları destekledik." ifadelerini kullandı.

TSKB'nin toplam portföyü içindeki SKA bağlantılı kredilerin oranını mart sonu itibarıyla yüzde 90 seviyesinde korurken, iklim ve çevre odaklı yatırımların payını yüzde 60 üzerinde tutmaya devam ettiklerini vurgulayan Bilgiç, uluslararası paydaşlarından kaynak temin etmek için yürüttükleri çalışmalarına yılın ilk çeyreğinde de devam ettiklerini anlattı.

- "BDDK'nın geçici önlemleri hariç sermaye yeterlilik oranımız yüzde 19,5 olarak gerçekleşti"

Bilgiç, martta, 300 milyon doları tutarında ilk ilave ana sermaye tahvil ihraçlarının yaklaşık 3 katı yatırımcı talebi alarak tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sayede, yatırımcı tabanımızı ve fonlama tarafındaki ürün çeşitliliğimizi zenginleştirerek, sağlıklı ve güçlü bilanço yapımızı destekledik. Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın garantörlüğünde imzaladığımız Türkiye Yeşil Fonu Projesi ile Türkiye'nin ve dünyanın bu kapsamdaki ilk girişim sermayesi yatırım fonu çalışmalarımızı hızlandırdık. Fonun yılın ikinci çeyreğinde kurulmasını hedefliyoruz. Aynı dönemde, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam ederken ikinci TSKB İklim Raporumuzu yayımladık. Raporumuzda, iklim finansmanına dair daha da güçlendirdiğimiz hedeflerimizi açıkladık. Mart sonu itibarıyla, BDDK'nın geçici önlemleri hariç sermaye yeterlilik oranımız yüzde 19,5 olarak gerçekleşti. Nitelikli kalkınma ve sürdürülebilirlik odağındaki faaliyetlerimiz kapsamında, 1 milyar 934 milyon lira tutarında net dönem karı elde ettik. Başarılı yatırım bankacılığı ve danışmanlık projelerinden sağladığımız komisyonlar yıllık bazda yüzde 104 artışla gelirlerimizi desteklemeye devam etti. Bankamızın kuruluşunun 75. yıl dönümüne yaklaşırken, ülkemizin ikinci yüzyılı için sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma odağında, yenilikçi ve öncü çalışmalar hayata geçirmeye ve çok boyutlu pozitif etkimizi büyütmeye devam edeceğiz."