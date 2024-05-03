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EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 435 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 435 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 435 bin liraya yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 3.5.2024 17:47:11 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 17:46

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 422 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 435 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 428 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 867 milyon 619 bin 632,96 lira, işlem miktarı ise 356,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 867 milyon 619 bin 632,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.428.000,00 2.340,00
En Düşük 2.422.000,00 2.335,10
En Yüksek 2.500.000,00 2.349,00
Kapanış 2.435.000,00 2.349,00
Ağırlıklı Ortalama 2.442.996,75 2.337,51
Toplam İşlem Hacmi (TL) 867.619.632,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 356,21
Toplam İşlem Adedi 34
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