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EKONOMİ

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı
Yayınlanma Tarihi: 23.4.2024 09:54:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:54

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artışla 38.239,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,87 artışla 5.010,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 15.451,31 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasalarında, yoğun veri gündemi ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının takip edileceği haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perşembe günü açıklanacak büyüme ve cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bu hafta ABD'nin teknoloji devlerinin açıklanması beklenen finansal sonuçlarının da sektör ve hisse bazlı oynaklığı artırabileceğine işaret ederek, özellikle Tesla, Meta, IBM, Microsoft, Alphabet gibi şirketlerin bilançolarının takip edileceğini aktardı.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin ABD, Çin ve Almanya dahil bir dizi büyük pazarda bazı elektrikli araç modellerinin fiyatlarında indirime gitmesinin ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı Verizon'ın hisseleri de şirketin yılın ilk çeyreğinden abone kaybının beklenenden az olmasına rağmen gelirinin beklentileri karşılayamaması sonrası yaklaşık yüzde 5 düştü.

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