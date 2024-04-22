Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler 23 Nisan'da ücretsiz olacak
EKONOMİ

Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler 23 Nisan'da ücretsiz olacak

Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler 23 Nisan’da ücretsiz olacak
Yayınlanma Tarihi: 22.4.2024 15:50:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 15:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, geleceğin emanet edileceği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aileleriyle doya doya yaşamalarını istediklerini belirtti.

Bakanlık olarak 23 Nisan dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek. Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN, ücretsiz hizmet verecek."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Ankara Marmaray Başkentray Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir İZBAN İstanbul Gayrettepe İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro Hattı Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Abdulkadir Ur TCDD Taşımacılık AŞ Recep Tayyip Erdoğan

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN